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4 часа назад

К каким заболеваниям приводит высокий уровень влажности в квартире

Ferra.ruFerra.ru

При повышенной влажности в доме можно обнаружить плесень. Но как всё это влияет на здоровье человека, который живёт в таком помещении? Ответ - в статье.

К каким заболеваниям приводит высокий уровень влажности в квартире
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам представителей национальной службы здравоохранения Великобритании, повышенная влажность вредит здоровью. Например, плесень может производить различные аллергены, раздражители, ядовитые вещества. Поэтому у человека могут возникнуть такие симптомы аллергии, как насморк, чихание, сыпь на коже, покраснение глаз. Помимо этого, плесень способна вызвать приступы астмы, а также увеличить вероятность заражения респираторными заболеваниями и инфекциями.

Также наиболее чувствительны к вредному воздействию плесени люди с подавленным иммунитетом (например, те, кто проходит химиотерапию), а также с болезнями дыхательных путей и различными проблемами с дыханием (астма и т.п.).

Национальная служба здравоохранения Великобритании добавляет, что опасна повышенная влажность и для некоторых других категорий людей. Это дети (в том числе младенцы), пожилые, а также те, кто страдает экземой (кожное заболевание). Им нужно стараться как можно меньше времени проводить в помещениях с высоким уровнем влажности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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