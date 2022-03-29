Врач объяснил, как выявить причину низкого давления

По статистике, пониженное давление чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Такое явление также может наблюдаться у подростков. Некоторые люди не чувствуют перепадов артериального давления и ведут полноценную жизнь несмотря на гипотонию. Однако, если приступы слабости, головокружений и тошноты беспокоят постоянно, это повод для обращения к специалисту, пониженное давление может быть признаком некоторых заболеваний. Подробности читайте в нашей новости.

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Врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов рассказал в своем Telegram-канале о том, как избавиться от пониженного давления и какие обследования нужно пройти, чтобы выявить причины возникновения гипотонии. Специалист рекомендует пройти ряд медицинских исследований, чтобы исключить развитие опасных заболеваний.

Если изменений в работе организма не обнаружено, то стоит обратить внимание на образ жизни. Гипотоникам нужно уделять особое внимание физической активности, хватит даже обычной утренней зарядки. Также важно пить достаточное количество жидкости и добавить в свой рацион фолиевую кислоту и витамин В12.