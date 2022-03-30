Врач рассказала, помогает ли витамин С при простуде

Весна — период, когда хочется взбодриться и восстановить силы после зимы. Обычно в список оздоровительных процедур входит прием витаминов, а когда речь идет об укреплении иммунитета, то многие вспоминают о витамине С, ему приписывают огромное количество чудодейственных свойств. Принято считать, что он помогает при простуде, гриппе или ОРВИ. Так ли это на самом деле, читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, помогает ли прием самого популярного витамина при лечении ОРВИ. По мнению специалиста, нет никаких научных исследований, которые подтвердили бы пользу приему «ударных» доз витамина С для быстрого выздоровления.

Педиатр отметила, что восполнять запасы витамина С в организме нужно, но надеяться вылечить им простуду дорогостоящее и бесполезное занятие.