С первого раза: какие пластические операции нельзя переделывать

В погоне за идеальными чертами лица и контурами тела многие прибегают к пластической хирургии. Пациенты часто убеждены, что операции можно делать до бесконечности, пока результат не станет идеальным. "Рамблер" выяснил, действительно ли это так или у пластики есть свои пределы. Объясняет ведущий пластический хирург, основатель клиники “Время красоты”, Отари Гогиберидзе.

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По его словам, главные ограничения в пластической хирургии — это здравый смысл и медицинская этика. Если хирург считает, что пациенту не нужна операция, к ней нет показания, и истоки желания переделать внешность лежат где-то в психологических проблемах пациента, то скорее всего откажется проводить не только повторную, но и первую операцию.

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Значительный процент тех, кто приходит на консультацию в клинику пластической хирургии, — люди, которым операция вообще не нужна. Они могут иметь низкую самооценку и подражать подруге или коллеге, уже сделавшей пластику. Нередко желание изменить внешность продиктовано вкусами партнера, но отношения однажды заканчиваются, а новый нос, грудь или губы остаются на всю жизнь. Есть и люди с серьезными психологическими и психическими расстройствами, в частности, страдающие дисморфофобией — навязчивым неприятием своей внешности. А бывают и те, кому просто скучно жить, и они решают развлечься пластикой — первой, второй, третьей и даже пятой.

Добросовестный опытный хирург “неправильных” пациентов вычисляет сразу же. Но, к сожалению, далеко не все специалисты так внимательны, честны и этичны. Шансы попасть к хирургу, которые в погоне за доходами конвейерным методом оперируют всех подряд, не вникая в ситуацию и состояние пациенты, довольно велики. Многие забывают, что пластика не просто меняет внешность, она меняет жизнь. И бездумно сделанная операция может только ухудшить самооценку человека, развить психологические проблемы и в целом испортить ощущения от жизни.

Причины для переделки пластической операции

Некорректный результат первого вмешательства. Если проблема не очень серьезная, можно обойтись компактной коррекционной операцией. В сложных случаях понадобится полная переделка. Произойти это может по множеству причин. Пациенты могут не соблюдать правила реабилитационного периода, например, не носить компрессионное белье после маммопластики. Хирург может оказаться некомпетентен и не учесть особенностей анатомии и физиологии пациента. Большую роль играют и индивидуальные особенности организма, например, кто-то склонен к отекам, и из-за этого восстановление после ринопластики может быть долгим и с неожиданным результатом. В таких случаях повторная пластика — не каприз, а необходимость

Травма прооперированной зоны. Повредить какую-то часть лица или тела очень легко. Это может произойти в процессе занятий спортом или активного отдыха, в результате несчастного случая или даже в самых простых бытовых обстоятельствах. Нередки повреждения носа в ДТП или во время занятий контактными видами спорта, тогда приходится делать повторную ринопластику. Такая же ситуация с силиконовыми имплантатами: от травмы они могут разорваться или деформироваться, и их нужно будет срочно заменить или удалить. В ситуациях такого рода врач руководствуется необходимостью ликвидировать риски для здоровья пациента.

Субъективное недовольство пациента результатом. В этом случае критически важна внимательность врача, чтобы понять, действительно ли пациент недоволен именно этими новыми чертами лица или проблема лежит куда глубже. Результат операции и правда может не соответствовать ожиданиям, и пациент попросить что-то переделать или обратится к другому хирургу, с кем достигнет лучшего взаимопонимания. Но есть и убежденные перфекционисты или ментально нездоровые люди — они не будут довольны своей внешностью ни после второй, ни после третьей операции. Их лучше направить на консультацию к психологу.