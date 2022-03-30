Доктор Мясников раскрыл неожиданные свойства кофе

«Он предотвращает не просто цирроз печени, он предотвращает онкологию печени», — рассказал специалист. Кроме того, кофе полезен для сердечников, добавил он. «Он уменьшает [риск] инфаркта, он уменьшает аритмию, он даже гипертоникам полезен, если для них это привычный напиток»,