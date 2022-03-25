Назван способ узнать о состоянии здоровья по внешнему виду ног. Оказалось, что нижние конечности могут указать на неправильную диету или плохое кровообращение, сообщает The Sun.

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Например, отек лодыжек и ступней, как правило, свидетельствует о высоком потреблении соли, которая приводит к тому, что в организме задерживается жидкость. Также это может говорить о болезни сердца, печени или почек, считает ортопед Марион Яу. Кроме того, отекшие ноги могут говорить о том, что нарушено распределение жировой ткани.

Как пояснила врач общей практики Филиппа Кэй из Лондон, при недостатке витамина С в организме не исключена вероятность возникновения различных кровоподтеков на кожном покрове. Если в ногах ощущается постоянное покалывание, тогда следует проверить уровень витамина B12, который укрепляет нервную систему. При этом если подобные ощущения распространяются со стороны спины вниз по ноге и переходят в стопу, это может быть признаком воспаления седалищного нерва.