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5 часов назад

Назван способ узнать о состоянии здоровья по внешнему виду ног

Мир24Мир24

Назван способ узнать о состоянии здоровья по внешнему виду ног. Оказалось, что нижние конечности могут указать на неправильную диету или плохое кровообращение, сообщает The Sun.

Назван способ узнать о состоянии здоровья по внешнему виду ног
Фото: Мир24Мир24

Например, отек лодыжек и ступней, как правило, свидетельствует о высоком потреблении соли, которая приводит к тому, что в организме задерживается жидкость. Также это может говорить о болезни сердца, печени или почек, считает ортопед Марион Яу. Кроме того, отекшие ноги могут говорить о том, что нарушено распределение жировой ткани.

Как пояснила врач общей практики Филиппа Кэй из Лондон, при недостатке витамина С в организме не исключена вероятность возникновения различных кровоподтеков на кожном покрове. Если в ногах ощущается постоянное покалывание, тогда следует проверить уровень витамина B12, который укрепляет нервную систему. При этом если подобные ощущения распространяются со стороны спины вниз по ноге и переходят в стопу, это может быть признаком воспаления седалищного нерва.

Еще стоит обращать внимание на боль и тяжесть в ногах, а также распухшие, воспаленные вены. Обэтом сказал сосудистый хирург Эд Сидесо. По его словам, появление сосудистой сетки на кожном покрове может быть следствием гормональных нарушений.

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