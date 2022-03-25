Врач назвал девять мифов об алкоголизме и других зависимостях

Об алкогольной зависимости, зависимости от сигарет и т.п. существует множество разных мифов. О некоторых из них рассказал врач Юар Гутерстам.

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Научные исследования, в рамках которых изучались причины зависимости, показывают, что формируется она при сочетании большого количества факторов. То же самое говорит и доктор Юар Гутерстам из стокгольмского Центра по борьбе с зависимостями. Есть также множество мифов об алкоголизме и наркомании. Специалист назвал девять из них.

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Молодёжь с каждым годом всё раньше пробует наркотики и алкоголь. Это не так. К примеру, в Швеции молодые люди сейчас в основном пьют меньше спиртного и меньше курят, чем раньше. То же самое касается различных наркотиков. Зависимость зачастую является способом решения проблем с психикой. Подобное случается, но далеко не всегда. К тому же между зависимостью и психическим расстройством существует довольно сложная связь. Многие из тех, кто пробует каннабис, становятся зависимыми. Врач отмечает, что подобное случается лишь в 10 % случаев. Что касается, например, табака, то это 30-50 %, а героина - примерно 25 %. Все вещества, увеличивающие количество дофамина, вызывают привыкание. На самом деле нет, поскольку дофамин по-разному влияет на человеческий мозг и уровень этого вещества постоянно изменяется. Некоторые виды деятельности (просмотр порнографии или поедание сладкого) могут тоже способствовать выработке дофамина, но зависимость от этого не формируется.

Зависимость практически на 100 % зависит от полученного травмирующего опыта. Нет. И это научно доказано. Исследования показывают, что травма - это только одна из множества причин. Запрещённые наркотики опаснее, чем алкоголь. Согласно медицинским исследованиям, сигареты и спиртное считаются на самом деле одними из наиболее вредных «разрешённых наркотиков». Зависимости стабильны и существуют отдельно друг от друга. Научные данные демонстрируют, что люди, которым удаётся завязать с наркотиками, успешно справляются и с другими зависимостями. Цель лечения от зависимости - полностью отказаться от алкоголя и наркотиков. На самом деле эта цель формируется специалистом вместе с пациентом. Также одно недавнее исследование показывает, что гораздо эффективнее сократить употребление того или иного вещества. После работы с зависимостью пациенты часто возвращаются к алкоголю. На самом деле, по словам врача, всё гораздо лучше. Спустя пять лет после лечения от различных зависимостей страдают меньше половины пациентов.