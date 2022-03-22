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1 час назад

Что происходит с организмом весной и как его поддержать

Даша Краснова

Наступление весны — это не только большая радость, но и большой стресс для организма. "Рамблер" погогоаорил с врачом общей практики и заведующим структурным подразделением Денисом Прокофьевым и выяснил, как поддержать организм в межсезонье.

Что происходит с организмом весной и как его поддержать
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам врача, проблема весеннего пеериода заключается в том, что организм исчерпывает свой резерв по запасу летних и осенних витаминных групп, которые содержались в овощах и фруктах.

"К сожалению, за зимний период накапливается дефицит витамина D, полиненасыщенных жирных кислот и ряда других микроэлементов. Поэтому ключевой задачей по восполнению является употребление продуктов с высоким содержанием ПНЖК, фолиевой кислоты, калия и магния, железа, витамина С и витаминов группы В. Я бы рекомендовал сдать анализ крови по следующим показателям: определение витамина D, определение общего белка, железа, ферритин", - сообщил Прокофьев.

Восполнить дефицит можно с помощью целевых групп витаминов, которые продаются в аптеке, или посредством использования сухофруктов: курага, чернослив, изюм, из которых можно варить компоты. Это отличных способ восстановления микроэлементов в этот период.

"Помимо использования сухофруктов в компотах, можно просто принимать их в пищу, но немного, по 30-50 граммов каждого сухофрукта. Не стоит забывать, что одним из самых насыщенных иммунных продуктов является мед. Но главное, чтобы у человека не было на него аллергии на него", - добавил врач.

Из орехов Денис Прокофьев советует обратить внимание на миндаль. Так как это иммунный орех, который позволяет выровнять практически все звенья нашей иммунной защиты.

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