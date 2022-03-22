Что происходит с организмом весной и как его поддержать

"Помимо использования сухофруктов в компотах, можно просто принимать их в пищу, но немного, по 30-50 граммов каждого сухофрукта. Не стоит забывать, что одним из самых насыщенных иммунных продуктов является мед. Но главное, чтобы у человека не было на него аллергии на него", - добавил врач.