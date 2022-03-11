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1 час назад

"Полезные" привычки, которые на самом деле бессмысленны

Елена Соломатинаэксперт

Пить два литра воды ежедневно, ходить пешком не менее десяти тысяч шагов в день, есть побольше овощей и фруктов – рекомендаций по ведению здорового образа жизни масса. Но есть среди них и те, которые врачи признают абсолютно бессмысленными. Три такие привычки “Рамблеру” прокомментировала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Полезные" привычки, которые на самом деле бессмысленны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Вода с лимоном натощак

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Пить воду натощак полезно, считает эксперт. Ведь наш организм теряет некоторое количество влаги в течение ночи. Однако такая добавка, как лимонный сок, подойдет далеко не всем.

“Лимон обладает ощелачивающими свойствами, при этом поддерживает кислотно-щелочной баланс в организме, но он же имеет и противопоказания. Ведь если человек страдает заболеваниями ЖКТ: гастрит, язва, повышенной кислотностью – он может испытывать дискомфорт. И потом лимон действительно разрушает эмаль зубов, поэтому после такой воды необходимо тщательно сполоснуть рот. Для здоровых людей нет в этом ничего вредного. Другое дело, что воде с лимоном приписывают сверхъестественные свойства, которых у нее нет. В лимоне не так много витамина С, да и сока лимона так много в воду не добавишь. Употреблять такую воду можно, если вам это нравится, но ждать, что она “совершит чудо” не стоит”.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Пить только свежевыжатые соки

Польза этой привычки связана с тем, что свежевыжатый сок богат витаминами и микроэлементами. Однако он содержит и сахар. Именно в нем кроется угроза.

“В самом цельном фрукте сахар сдерживается клетчаткой, которая не дает повышать сразу уровень глюкозы в крови, что вызывает резкий выброс инсулина. Он “растаскивает” глюкозу моментально по клеткам. И если мы сразу ее не израсходуем, инсулин начинает перерабатывать этот сахар в жир. Поэтому, с одной стороны, мы можем поправляться от этого сока, с другой – такие резкие скачки сахара обуславливают усталость, дискомфорт, и нам снова хочется выпить этот сок. И когда человек часто увлекается подобного рода напитками – это путь к инсулинорезистентности и диабету. А далее за диабетом следуют уже и сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, инсульт, инфаркт, и так далее. Поэтому такой, казалось бы, полезный свежевыжатый сок таит в себе опасность. Поэтому не стоит им увлекаться, лучше съесть фрукт или овощ целиком. Овощные соки не таят в себе такой опасности, но клетчатка, которая содержится в овощах и фруктах, – это очень цельный компонент. И просто жалко ее “выбрасывать”.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Не есть хлеб

Полностью убирать хлеб из рациона совершенно необязательно – считает эксперт.

“Дело в том, что цельнозерновой и ржаной хлеб содержат много клетчатки, белок, витамины группы Б и так далее. Но дело еще в том, что он защищает нас от перееданий. Если мы съедим кусок хлеба с супом на обед, мы не так быстро захотим есть, как если бы мы его не ели. И иногда, действительно, нужно съедать несколько кусочков хлеба из цельнозерновой муки, лучше, чтобы он был на закваске. Но белые булки, батоны и любую выпечку стоит убрать из рациона однозначно”.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог
ЗОЖ,Елена Соломатина,
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