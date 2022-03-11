"Полезные" привычки, которые на самом деле бессмысленны

“В самом цельном фрукте сахар сдерживается клетчаткой, которая не дает повышать сразу уровень глюкозы в крови, что вызывает резкий выброс инсулина. Он “растаскивает” глюкозу моментально по клеткам. И если мы сразу ее не израсходуем, инсулин начинает перерабатывать этот сахар в жир. Поэтому, с одной стороны, мы можем поправляться от этого сока, с другой – такие резкие скачки сахара обуславливают усталость, дискомфорт, и нам снова хочется выпить этот сок. И когда человек часто увлекается подобного рода напитками – это путь к инсулинорезистентности и диабету. А далее за диабетом следуют уже и сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, инсульт, инфаркт, и так далее. Поэтому такой, казалось бы, полезный свежевыжатый сок таит в себе опасность. Поэтому не стоит им увлекаться, лучше съесть фрукт или овощ целиком. Овощные соки не таят в себе такой опасности, но клетчатка, которая содержится в овощах и фруктах, – это очень цельный компонент. И просто жалко ее “выбрасывать”.