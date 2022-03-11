"Полезные" привычки, которые на самом деле бессмысленны

Пить два литра воды ежедневно, ходить пешком не менее десяти тысяч шагов в день, есть побольше овощей и фруктов – рекомендаций по ведению здорового образа жизни масса. Но есть среди них и те, которые врачи признают абсолютно бессмысленными. Три такие привычки “Рамблеру” прокомментировала врач-диетолог Елена Соломатина.
Пить воду натощак полезно, считает эксперт. Ведь наш организм теряет некоторое количество влаги в течение ночи. Однако такая добавка, как лимонный сок, подойдет далеко не всем.
Польза этой привычки связана с тем, что свежевыжатый сок богат витаминами и микроэлементами. Однако он содержит и сахар. Именно в нем кроется угроза.
Полностью убирать хлеб из рациона совершенно необязательно – считает эксперт.