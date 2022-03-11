Врачи назвали самые полезные для здоровья привычки

Заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон и заслуженный врач России, доктор медицинских наук и профессор Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали самые полезные привычки. Выпуск, в котором они перечислили улучшающие здоровье действия, доступен на платформе «Смотрим».

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Специалисты посоветовали каждый месяц внедрять по одной полезной привычке. Так, в марте, по их словам, следует укреплять сердце с помощью ежедневных прогулок на свежем воздухе. Как уточнил Хавинсон, они должны длиться 15-30 минут. В апреле рекомендуется выходить на улицу в солнцезащитных очках.

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В мае же необходимо каждую неделю ложиться спать на 15 минут раньше.

«Нужно постараться довести сон так, чтобы вы могли идти в спальню примерно в 22:30»,

— сказал Хавинсон.

Трофимова согласилась с коллегой и в свою очередь отметила, что если человек ложится спать рано, то у него в организме вырабатываться гормон мелатонин, который помогает сохранить молодость и здоровье.

В июне Трофимова призвала не забывать пользоваться солнцезащитными кремами и носить головной убор, чтобы защититься от ультрафиолета. Как объяснила профессор, ультрафиолет в больших количествах может приводить к ускоренному старению, в частности, к появлению морщин. В следующий месяц необходимо есть много овощей и фруктов, чтобы употребить как можно больше витаминов.

Трофимова предложила россиянам в августе начать есть из посуды меньшего размера.

«Если вы возьмете маленькие чашки, ложки, тарелки, то внутреннее ощущение, что вы съели тарелку супа или второго, будет оставаться точно таким же [как обычно], но объем потребляемой жидкости, питания снизится почти в два раза»,

— рассказала врач.

В сентябре Хавинсон посоветовал россиянам привиться от гриппа, чтобы сделать иммунную систему более сильной. В октябре же следует постепенно отказываться от сладкого. По словам Трофимовой, для начала можно уменьшить дозу сахара наполовину, а через несколько недель свести его потребление к минимуму. В ноябре же рекомендуется сократить количество углеводов: заменить белый рис на бурый, белый хлеб на черный или цельнозерновой.

Зимой россиян призвали пройти медосмотр, чтобы узнать правду о своем здоровье и, возможно, предупредить развитие каких-либо заболеваний. В январе же врачи считают важным обратить внимание на количество потребляемого алкоголя.

«Пейте на один бокал вина меньше»,

— сказала Трофимова.