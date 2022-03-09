Кому противопоказан спорт в борьбе со стрессом

Как известно, спорт отлично помогает в борьбе со стрессом. Физическая нагрузка позволяет справиться с тревогой, нервным напряжением и другими состояниями. Однако не каждому человеку походит такой способ, предупредил хирург-флеболог салона «ОРТЕКА» и городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Армен Авакян.

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В первую очередь стоит с осторожностью относиться к такому способу снятия стресса людям с варикозной болезнью. Им не рекомендуются силовые тренировки, в частности упражнения, выполняющиеся стоя, с весом более 5 килограммов.

«Иначе происходит повышение венозного давления на органы брюшной полости, а именно в животе у нас расположена нижняя полая вена, куда впадают в принципе все вены ног. В этом случае повышение давления усиливает развитие варикозной болезни»,

— предупредил врач.

Тогда Авакян посоветовал работать с собственным весом, но лучше выбирать кардиотренировки, например, бег, велосипед и плавание, а в домашних условиях прыжки на месте.

Плюс к этому заниматься спортом следует осторожно и тем, кто недавно переболел коронавирусом. По словам хирурга-флеболога, у многих людей при постковидном синдроме наблюдается тромбоз вен, особенно кто не проходил антикоагулянтную терапию.

«В этом случае стоит сначала обратиться к врачу, выполнить УЗИ вен, и уже затем при отсутствии противопоказаний можно начинать заниматься спортом»,