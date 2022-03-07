6 способов избавиться от запаха алкоголя и перегара

Бывает, что после бурной вечеринки нам нужно отправиться на важное мероприятие или работу. На такой случай нужно знать о нескольких способах, которые позволят избавиться от запаха алкоголя и перегара. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Гигиена полости рта

Чтобы избавиться от запаха алкоголя в первую очередь нужно почистить зубы постой с мятным ароматом. Кроме этого, следует прополоскать рот и горло: сначала обычной водой, а затем гигиеническим ополаскивателем. Состав такого средства зачастую имеют сильных запах, который способен перебить спиртовой.

Жвачка

Один из самых популярных способов избавиться от запаха алкоголя, однако он не такой эффективный. Дело в том, что жвачка может лишь отчасти перебить аромат спиртного.

Кофеин

Натуральный кофе содержит в себе множество масел, которые способны на время избавиться от запаха ночных последствий. Пить кофе следует без сахара и молока, а первый глоток лучше всего некоторое время подержать во рту.

Теплый душ

От перегара, помимо вышеперечисленного, поможет избавиться теплый или контрастный душ. Дело в том, что теплая вода раскрывает и очищает поры, ускоряя при этом выведение токсинов.

Вода и завтрак

После бурной вечеринки стоит пить как можно больше жидкостей. Это может быть и чай, и кофе, и обычная вода. Это позволит стимулировать работу почек и вывести из организма неприятно пахнущие вещества.

Что же касается завтрака, то следует употреблять блюда, богатые белком, поскольку он помогает печени быстрее перерабатывать остатки этилового спирта.

Аптечные средства