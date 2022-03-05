Как самому справиться с тошнотой

Тошнота — очень неприятное ощущение, которое наверно однажды испытывал каждый человек. Чаще всего она предшествует рвоте и свидетельствует об отравлении, но не всегда. Многие привыкли ее игнорировать, однако это не всегда безопасно. О том, как помочь себе, если тошнит, в материале "Рамблера".

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Помочь может открытое окно, кондиционер или включенный вентилятор.

"Это улучшит насыщение мозга кислородом — и он перестанет сигнализировать через тошноту о том, что кислорода не хватает", — рассказала изданию РБК Стиль врач-терапевт Алевтина Федина.

Успокоиться

Тошнота может беспокоить нас из-за стресса. В таких случаях помогают и простые приемы.

"Вы задерживаете дыхание примерно на пять секунд и потом медленно выдыхаете. Когда мы задерживаем дыхание, мы разрываем эту патологическую цепь возбуждения нашего рвотного центра, и тошнота проходит", — рассказала изданию Москва24 врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

Если укачивает

Достаточно часто тошнота возникает из-за укачивания. Около 30% взрослого населения страдает тем или иным видом кинетоза - укачивание,

"Когда человек идет, в его мозг поступают сигналы о том, что он передвигается, продолжает врач. Совсем другая ситуация возникает, когда он едет на машине. "Мы движемся, но сигналы о нашем движении в мозг не поступают, потому что тело неподвижно. Возникает диссонанс и появляется тошнота, укачивание и даже позывы на рвоту", – объяснила Романенко.

В таком случае врач советует эффективный метод - перебирайте ногами и имитируйте ходьбу, сидя в машине.

Если переедаете

При переедании также может возникнуть тошнота.

"Просто механически растягивается желудок, активизируется работа парасимпатической нервной системы, и возникает чувство тошноты. В мозг идут сигналы о том, что нужно срочно исправлять ситуацию", — пояснила врач.

В таком случае эксперты советуют не ложиться спать после приема пищи, а сесть чуть наклонившись вперед и глубоко подышать. Облегчение должно наступить через 15-20 минут. За такое время и заканчивается первая фаза пищеварения.

Леденцы и жвачка

Народное средство от укачивания — леденцы или жвачка с мятой: не зря их разносят бортпроводницы в начале полета на самолете. Когда челюсти двигаются, организм получает сигнал, что сейчас идет прием пищи, и «отменяет» тошноту на время.

Массаж

Некоторым пассажирам самолетов от укачивания помогает точечный массаж точки на тыльной стороне руки рядом с запястьем. Расположите кисть ладонью к вам и пальцами вверх. Положите на начало запястья горизонтально указательный, средний и безымянный палец. Под нижним пальцем находится точка: вы почувствуете два крупных сухожилия. Большим пальцем надавливайте и совершайте круговые движения в течение 2-3 минут, пока тошнота не уйдет.

Если укачивает в самолете

Существуют эффективные методы, которые помогут справиться с тошнотой во время полета. О них члены экипажей рассказали на форуме.

"Налейте в чашку колу и перелейте в другую. Так минимум десять раз. Задача — освободить жидкость от газа", — говорит один из экспертов. Потом медленно пейте напиток, должно стать легче, обещает он.

"Еще можно так же поэкспериментировать с лимонадом", — добавила другая стюардесса.

По их словам, цитрусовые помогают уменьшить неприятные ощущения. Но есть и еще один трюк — достаточно накапать несколько капель сока лимона в горячую чашку и дать человеку понюхать.