Названы две главные ошибки при чистке зубов

Одной из главных ошибок людей при уходе за зубами врач-стоматолог Антон Герасимов, слова которого передает solenka.info, является запоздалая реакция на риск развития заболеваний во рту.

Очень многие россияне начинают регулярно чистить зубы только после того, как те начинают портиться и выпадать. На этой стадии зубам уже нужна помощь стоматолога и, возможно, каких-то специальных медицинских препаратов.

Вторая ошибка состоит в том, что большинство людей считает зубную пасту панацеей от всех напастей. Однако, и с ее помощью не всегда возможно полностью очистить полость рта. Для соблюдения стопроцентной гигиены необходимо пользоваться и другими средствами ухода за зубами - зубными нитями, ирригаторами, ополаскивателями, ершиками и суперфлоссами. И как раз об этом граждане чаще всего не задумываются.