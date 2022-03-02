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2 часа назад

Болят глаза: как снизить нагрузку при долгой работе за компьютером

Даша Краснова

Если вы работаете за компьютером, то можете заработать компьютерный зрительный синдром. В какой-то момент становится трудно фокусироваться на предметах, ощущается сухость, жжение и сильное напряжение глаз. "Рамблер" расскажет, как снять нагрузку с глаз.

Болят глаза: как снизить нагрузку при долгой работе за компьютером
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Держите экран правильно

Глаза должны находиться выше центра монитора на 15–20 градусов. Если смотреть в компьютер чуть сверху, то меньше устает шея и меньше сохнут глаза.

Следите за яркостью

Уровни освещенности дисплея и рабочего места должны совпадать. Не работайте в темноте при выключенном свете. Если в комнате светло, повышайте и яркость монитора. В ином случае, глаза слишком сильно напрягаются.

Соблюдайте правило 20/20/20

При работе за компьютером важно каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд и рассматривать объект, находящийся на расстоянии 20 футов (6 метров). Таким образом, вы будете делать зарядку для глаз и поддерживать их в здоровом состоянии.

Пользуйтесь увлажняющими каплями

В норме человек моргает каждые 10 секунд, но когда мы смотрим в монитор, мы задерживаем взгляд на определенных вещах. Поэтому важно использовать специальные препараты с эффектом искусственной слезы.

Делайте гимнастику

При взгляде в монитор работает мышца, которая отвечает за зрение на близком расстоянии. Чтобы мышца не спазмировалась, нужно переводить взгляд с ближнего расстояния на дальнее, водить глазами из стороны в сторону и делать круговые движения.

Ешьте продукты, богатые лютеином

Лютеин — пигмент, который защищает глаза от повреждений. Полезного вещества много в шпинате, петрушке, тыкве, фисташках. В морковке, которую многие считают панацеей для глаз, оно тоже присутствует, но шпинат в этом вопросе куда более эффективен.

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