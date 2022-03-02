Почему от усталости и плохих новостей болит голова

В последнее мы стараемся не упускать ни одной новости, а информационный поток наполнился таким количеством информации, к которому мы не привыкли. Организм в ответ на перенапряжение отвечает головной болью. "Рамблер" расскажет, откуда она берется.

Термин «синдром информационной усталости» придумал социолог Георг Зиммель, подразумевая неспособность человека логически реагировать на ситуацию вследствие переизбытка эмоций.

Исследования 2009 года показали, что среднестатистический житель США читал в день примерно 100 тыс. слов с учетом социальных сетей, электронной почты и рабочей литературы. При этом в течение дня человек постоянно отвлекался, и в 44% случаев люди переключались на другие занятия сами. Оторвать от работы могло сообщение или реклама.

Дело в том, что мозг физически не способен перерабатывать то количество информации, которое мы ежедневно получаем. Если в мире что-то происходит, информации становится еще больше. Когда объем данных не соответствует возможностям инструментов мозга, возникает злополучный синдром.

Симптомы синдрома хронической усталости: плохая концентрация, прокрастинация, неспособность выстроить приоритеты;

кратковременные сбои в памяти;

неспособность выполнить задание, когда задач слишком много;

головные боли;

тошнота.

Важно сохранять режим сна и отдыха, и не потреблять информацию бесконтрольно. Чтобы не выпадать из рабочего графика, лучше определить свои приоритеты и следовать рабочему расписанию, иногда отвлекаясь на перерывы. В идеале, если перерывы не связаны с использованием гаджетов.

Даже если новости оставляют желать лучшего, постоянный скроллинг ленты дарит лишь мнимое ощущение, что вы держите ситуацию под контролем.