Почему в стрессовые моменты хочется выпить

Стресс и негативные эмоции составляют неотъемлемую часть повседневной жизни. Они также естественны, как и позитивные чувства. Зачастую для краткосрочного снижения уровня стресса и улучшения самочувствия люди употребляют алкоголь. Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing Вероника Петровна Сысоева объяснила, почему так происходит.
Также эксперт подчеркнула, что люди, страдающие от алкогольной зависимостью, с большей вероятностью захотят унять стресс спиртными напитками.