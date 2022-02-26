Почему в стрессовые моменты хочется выпить

Кроме того, у внушительной части населения есть предрасположенность к зависимостям, в числе которых и алкогольная. Многие уже находятся на первой стадии, которая проявляется лишь, казалось бы, контролируемой тягой. Любые выходные дни для них не проходят без алкоголя, вне зависимости от повода. Поэтому такие люди находятся в большей зоне риска, чем те, у кого зависимость не сформировалась.

Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®