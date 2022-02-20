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3 часа назад

Названы три привычки против старения мозга

Lenta.ruиещё 1

Деструктивные процессы в мозге могут возникать из-за наследственности, климата, общего состояния здоровья, заявили медики, пишет Harper's Bazaar.

Врачи назвали три привычки против старения мозга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Они назвали три привычки, которые позволят спасти и продлить работоспособность мозга на долгие годы. По их словам, прежде всего, человек должен высыпаться. Это дает мозгу возможность восстанавливаться после умственной деятельности. Врачи напомнили, что выспавшийся человек более работоспособный, а также легче воспринимает стрессовые ситуации. Второе правило — постоянно познавать что-то новое.

В процессе обучения в мозге появляются новые нейронные связи, что способствует его постоянному развитию и не дает состариться. Медики также рекомендовали принимать витамины и биологически активные добавки в течение дня. Они подчеркнули, что в основном витамины можно и нужно получать из овощей, фруктов.

Ранее диетолог Серена Пун (Serena Poon) заявила, что ряд продуктов может ускорить старение мозга. Среди вредных оказались добавленный сахар, переработанное мясо и рафинированные углеводы.

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