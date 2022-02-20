Врачи назвали три привычки против старения мозга

Деструктивные процессы в мозге могут возникать из-за наследственности, климата, общего состояния здоровья, заявили медики, пишет Harper's Bazaar.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Они назвали три привычки, которые позволят спасти и продлить работоспособность мозга на долгие годы. По их словам, прежде всего, человек должен высыпаться. Это дает мозгу возможность восстанавливаться после умственной деятельности. Врачи напомнили, что выспавшийся человек более работоспособный, а также легче воспринимает стрессовые ситуации. Второе правило — постоянно познавать что-то новое.

В процессе обучения в мозге появляются новые нейронные связи, что способствует его постоянному развитию и не дает состариться. Медики также рекомендовали принимать витамины и биологически активные добавки в течение дня. Они подчеркнули, что в основном витамины можно и нужно получать из овощей, фруктов.