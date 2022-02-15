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2 часа назад

Чем опасна оксолиновая мазь и помогает ли она на самом деле

Мира Маркина

Как лекарственное средство оксолиновую мазь начали использовать в Советском Союзе в 1970 году. Специалисты заявляли, что входящее в ее состав действующее вещество способно убивать вирусы. На протяжении многих лет оксолинку использовали в качестве средства профилактики простуды и гриппа, но так ли мазь на самом деле эффективна? О том, так ли эффективна оксолиновая мазь на самом деле, читайте в материале "Рамблера".

Чем опасна оксолиновая мазь и помогает ли она на самом деле
Фото: РамблерРамблер

С течением времени отношение к оксолиновой мази изменилось, теперь ее безусловную эффективность все чаще ставят под сомнение. По сути, оксолинка, как и любая другая мазь, выполняет только барьерную функцию, не имея никакого противовирусного эффекта. Соответственно, без других мер профилактики оксолин просто не работает.

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Несмотря на то, что современные медики не рекомендуют оксолиновую мазь в качестве препарата для профилактики ОРВИ и гриппа, некоторые люди не отказываются от нее, заявляя, что она вполне эффективна. Например, страдающие от инфекций носовых пазух, возникающих при пересыхании слизистой носа, утверждают, что оксолинка облегчает их состояние. Но специалисты отмечают, что этот эффект возникает благодаря входящему в состав мази вазелину, который увлажняет слизистую носа.

Эксперты признают, что оксолиновая мазь действительно способна облегчить состояние в начале заболевания, но при уже развивающихся воспалительных процессах она совершенно неэффективна. Предотвратить проникновение бактерий и вирусов в организм и притормозить их размножение препарат способен, однако стать главным лекарством от простуды и вылечить заболевание оксолиновая мазь, к сожалению, не может.

По словам медиков, оксолиновая мазь стимулирует организм к выработке интерферона, помогающего бороться с заболеваниями. Однако это может и навредить организму. Если клетки, пораженные вирусами, начнут безрезультатно пытаться выработать интерферон, то станут истощаться. Это может привести к более длительному лечению и даже стать причиной серьезных осложнений.

Другая опасность оксолиновой мази в том, что многие неправильно ее используют. Так, применяя препарат в качестве средства для увлажнения слизистой носа, они достигают обратного эффекта: основной компонент мази, напротив, лишь пересушивает ее. Стоит также помнить о том, что вазелин, который является основой оксолиновой мази,притягивает мельчайшие частицы пыли, которые, проникая в организм, могут стимулировать развитие серьезных заболеваний.

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