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1 час назад

Опасны ли солевые ванны для здоровья

Мария Иглина

Солевые ванны пользуются популярностью еще с древних времен. Эта процедура широко распространена как в лечебных, так и в косметических целях. Но при всех полезных свойствах солевых ванн, они могут и нанести вред — подробнее об этом в материале "Рамблера".

Опасны ли солевые ванны для здоровья
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Считается, что солевые ванны обладают успокаивающим и расслабляющим эффектом, избавляют от токсинов, лечат кожные заболевания, укрепляют иммунитет, повышают эластичность кожи, снимают боль, смягчают натоптыши и не только. Для косметического воздействия на кожу используют совсем небольшое количество соли, а вот для лечения необходим более концентрированный раствор.

Однако перед процедурой следует ознакомиться и с отрицательными сторонами солевых ванн. Так, их прием запрещен, если на коже есть незажившие раны, при наличии опухолей, при беременности, обострении хронических заболеваниях и температуре более 38 градусов. Кроме этого, рекомендуется отказаться от такой процедуры при заболеваниях, как туберкулез, сахарный диабет, тромбофлебит, а также при проблемах с сердечно-сосудистой системой, патологиях крови и низком артериальном давлении.

Стоит отметить, что на пользу и вред также влияет правильность выполнения данной процедуры. Так, необходимо строго соблюдать температурный режим воды, который должен находиться в промежутке от 36 до 42 градусов. После солевых ванн стоит растереть свое тело жестким полотенцем, а затем отдыхать. Перед началом лечения солевыми ваннами лучше всего проконсультироваться с врачом, чтобы избежать риска усугубления уже имеющихся заболеваний.

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