Опасны ли солевые ванны для здоровья

Солевые ванны пользуются популярностью еще с древних времен. Эта процедура широко распространена как в лечебных, так и в косметических целях. Но при всех полезных свойствах солевых ванн, они могут и нанести вред — подробнее об этом в материале "Рамблера".

Считается, что солевые ванны обладают успокаивающим и расслабляющим эффектом, избавляют от токсинов, лечат кожные заболевания, укрепляют иммунитет, повышают эластичность кожи, снимают боль, смягчают натоптыши и не только. Для косметического воздействия на кожу используют совсем небольшое количество соли, а вот для лечения необходим более концентрированный раствор.

Однако перед процедурой следует ознакомиться и с отрицательными сторонами солевых ванн. Так, их прием запрещен, если на коже есть незажившие раны, при наличии опухолей, при беременности, обострении хронических заболеваниях и температуре более 38 градусов. Кроме этого, рекомендуется отказаться от такой процедуры при заболеваниях, как туберкулез, сахарный диабет, тромбофлебит, а также при проблемах с сердечно-сосудистой системой, патологиях крови и низком артериальном давлении.