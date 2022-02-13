Полезно ли голодание для организма: ответ эксперта

Если в человеческий организм не поступают из вне питательные вещества, то он, действительно, начнет расходовать резервные запасы в виде жировой ткани и расщепления гликогена (полисахарид, накапливающийся в печени), что, в свою очередь, приведет к снижению массы тела. Однако вместе с этим, мозг понимает, что настали тяжелые времена, и начинает замедлять все процессы жизнедеятельности, чтобы сберечь энергию: вы начинаете чувствовать слабость, быстрее утомляетесь, снижается работа когнитивных функций организма, он, грубо говоря, впадает в спячку. Тело, находясь в стрессе на физиологическим уровне, адаптируется и меняет функционал, режим работы органов: вырабатывается меньше ферментов, замедляется работа желудка, перистальтика кишечника. То есть организм разучивается работать. В случае возвращения к исходному режиму питания без специального "вывода" из периода голодания (который состоит из постепенного введения калорий в рацион), организм сначала не будет понимать, что делать с едой, это может дойти вплоть до отторжения пищи – рвоты, а позднее, опасаясь, что суровые времена вновь вернутся, начнет снова накапливать питательные вещества, что приведет к огромному чувству голода и возвращению потерянных килограммов. В худшем случае длительное неграмотное голодание может привести к проблемам с внутренними органами и расстройству пищевого поведения.

Надежда Гуськова Певица, профессиональная спортсменка , 2-х кратная чемпионка России по большому теннису