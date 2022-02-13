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4 часа назад

Полезно ли голодание для организма: ответ эксперта

Мария Иглина
Надежда Гуськоваэксперт

Для одних голодание — это здоровый образ жизни, а для других — самоистязание. Ученые, в свою очередь, продолжают вести споры на счет того, полезно ли оно для здоровья. В беседе с "Рамблером" певица и двукратная чемпионка России по большому теннису Надежда Гуськова рассказала о том, как влияет голодание на человеческий организм.

Полезно ли голодание для организма: ответ эксперта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Что происходит с организмом во время голодания?

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Если в человеческий организм не поступают из вне питательные вещества, то он, действительно, начнет расходовать резервные запасы в виде жировой ткани и расщепления гликогена (полисахарид, накапливающийся в печени), что, в свою очередь, приведет к снижению массы тела. Однако вместе с этим, мозг понимает, что настали тяжелые времена, и начинает замедлять все процессы жизнедеятельности, чтобы сберечь энергию: вы начинаете чувствовать слабость, быстрее утомляетесь, снижается работа когнитивных функций организма, он, грубо говоря, впадает в спячку. Тело, находясь в стрессе на физиологическим уровне, адаптируется и меняет функционал, режим работы органов: вырабатывается меньше ферментов, замедляется работа желудка, перистальтика кишечника. То есть организм разучивается работать. В случае возвращения к исходному режиму питания без специального "вывода" из периода голодания (который состоит из постепенного введения калорий в рацион), организм сначала не будет понимать, что делать с едой, это может дойти вплоть до отторжения пищи – рвоты, а позднее, опасаясь, что суровые времена вновь вернутся, начнет снова накапливать питательные вещества, что приведет к огромному чувству голода и возвращению потерянных килограммов. В худшем случае длительное неграмотное голодание может привести к проблемам с внутренними органами и расстройству пищевого поведения.
Надежда Гуськова
Надежда ГуськоваПевица, профессиональная спортсменка , 2-х кратная чемпионка России по большому теннису

Если это вредно, почему многие практикуют голодание?

Во-первых, существуют различные методики голодания. Это не всегда полный отказ от еды. Например, ставшее достаточно популярным интервальное голодание, в процессе которого чередуются периоды голодания с периодами приема пищи, причем первые должны длиться дольше вторых. Во время него можно пить воду, кофе и чай. Существуют интервалы 16-8 (16 часов без еды, восемь — в нормальном режиме), пять-два (пять дней — нормальное питание, два дня — строгое ограничение по калориям 500-600 в день), 24 (сутки в неделю без еды). Стоит отметить, что "голодные интервалы" не составляют больше суток. Данный тип питания, ограничивая время приема пищи, помогает уменьшить количество потребляемых калорий, что можно сделать и при обычном режиме, главное — составить правильный рацион. Во-вторых, многие стабильно практикуют голодание в качестве разгрузочного дня раз в неделю, исключение могут составлять люди, преследующие идеологические мотивы. В роли "чистки" оно действительно может принести пользу, но все должно быть без радикализма, в интересах здоровья и благополучия организма.
Надежда Гуськова
Надежда ГуськоваПевица, профессиональная спортсменка , 2-х кратная чемпионка России по большому теннису
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