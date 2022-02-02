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59 минут назад

Доктор Мясников назвал пять забытых советских «суперпродуктов»

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил пять советских «суперпродуктов», о которых, по его мнению, незаслуженно забыли. Выпуск доступен на YouTube.

Мясников назвал пять забытых советских «суперпродуктов»
Фото: Владимир Песня / РИА НовостиВладимир Песня / РИА Новости

Специалист порекомендовал употреблять рыбий жир, назвав его очень полезным.

«[В Советском Союзе] говорили, начиная с детского сада, начиная со школы: "Ты будешь пить рыбий жир, а не будешь — заставим". И давали в обязательном порядке», — поделился Мясников.

По его словам, благодаря регулярному приему рыбьего жира у человека улучшается общее состояние здоровья, иммунитет и память.

Также к полезным советским «суперпродуктам» доктор отнес гематоген.

«Это не просто шоколадка была. Здесь (в гематогене — прим. «Ленты.ру») бычья кровь, содержащая железо вместе с сахаром», — рассказал он.

Мясников уточнил, что благодаря употреблению батончиков гематогена повышается уровень гемоглобина в крови, проходят усталость и слабость. «Раньше всем давали гематоген, независимо от того, есть ли у тебя анемия или нет», — вспомнил врач.

Помимо этого, Мясников посоветовал включить в рацион морскую капусту. Медик заявил, что этот продукт является источником йода, большого количества витаминов и антиоксидантов. Чайный гриб, который, по словам врача, в советское время можно было встретить у многих людей дома, укрепляет иммунитет и улучшает работу желудочно-кишечного тракта и нервной системы. А яблочный уксус, как уточнил медик, помогает при похудении и борьбе с перхотью. Также врач напомнил, что этот продукт использовали при простуде: яблочным уксусом растирали тело больного, и высокая температура снижалась.

Ранее Мясников предупредил о том, что некоторые препараты могут привести к дефициту магния в организме. По словам специалиста, к таковым относятся многие мочегонные средства, а также препараты из класса ингибиторов протонной помпы (ИПП), в том числе «Омепразол», который назначают от изжоги.

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