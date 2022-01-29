Что вреднее — выпить бокал вина вечером или напиться в выходные

Многие считают, что выпивать бокал вина за ужином менее вредно, чем напиваться в выходные. "Рамблер" выяснил, существует ли приемлемая и безвредная доза алкоголя.

Современные врачи-наркологи говорят о том, что не существует такой дозы алкоголя, которая не наносит вред человеку. Взрослому допустимо выпивать рюмку крепкого алкоголя или бокал вина раз в две недели, но вряд ли кто-то может ограничиться этим.

Что касается, безвредного употребления малых доз, то корейские врачи развеяли этот миф. Они доказали, что небольшие дозы алкоголя приводит к появлению мерцательной аритмии, при котором сердце бьется слишком быстро, медленно или нерегулярно. Также алкоголь может стать причиной нарушения сна, а это дополнительная нагрузка на сердце.

«Наша работа доказала, что частое употребление небольшого количества спиртного может стать причиной мерцательной аритмии», — говорит автор исследования доктор Чен Ир Чой, профессор кафедры внутренней медицины в Медицинском колледже Корейского университета.

Когда человек ждет выходных, чтобы выпить, у него формируется паттерн зависимого поведения. В рамках исследования ученые решили провести эксперимент на крысах.

На протяжении пяти месяцев двум группам животных давали алкоголь. Крысы из первой группы получали спиртное нерегулярно и попадали в периоды трезвости. Крысы из второй группы имели постоянный доступ к алкоголю. В процессе работы исследователи оценивали увеличение количества потребляемого алкоголя и изменения компульсивного поведения.