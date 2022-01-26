Что будет, если каждый день съедать порцию мороженого

В детстве многие мечтали о такой диете, но на самом деле экспериментировать так не стоит. Подробности — в статье «Рамблера».

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Прежде чем устроить себе неделю (а то и месяц) пломбира или эскимо, нужно понимать, что мороженое очень калорийный десерт. Например, 100 г пломбира содержит от 220 до 250 ккал в зависимости от жирности, эскимо — от 270 до 300 ккал, а крем-брюле — 230-250 ккал. И его ежедневное употребление самым плачевным образом отразится на фигуре, если не совмещать прием мороженого с регулярными интенсивными тренировками. Так что если вы не проводите каждый день в спортзале хотя бы два часа, то стоит воздержаться от мороженого в ежедневном меню. По той же причине мороженое не подходит людям, страдающим сахарным диабетом. Разумеется, в случае сложностей с весом от такого перекуса тоже лучше воздержаться.

Во-вторых, ежедневное употребление мороженого по вечерам приводит к хронической бессоннице. Недостаток клетчатки в сочетании с большим числом жиров может стать причиной частых пробуждений и вообще проблем со сном.

В-третьих, увлечение мороженым может спровоцировать хроническую головную боль. Происходит это из-за сужения сосудов, так что мозг получает меньше крови.

В-четвертых, холодное мороженое даже в жару все-таки является стрессом для слизистой оболочки задней стенки глотки. Ежедневный стресс может привести к фарингиту и даже воспалению нёбных миндалин, если у человека хронический тонзиллит.

Так считает руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев. В комментарии для ТАСС он отметил, что норма для взрослого человека — два мороженых в неделю.

«При условии, что мы находимся не в условиях жаркого климата Крыма или Сочи», — добавил он.