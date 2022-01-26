Какие болезни провоцирует алкоголизм

Известно, что алкоголизм опасен для всего организма. Если человек на регулярно основе употребляет спиртное, то его организм постоянно подвергается отравлению токсинами, что чревато появлением различных опасных заболеваний, в том числе и хронических. В материале “Рамблера” — о том, какие заболевания может спровоцировать регулярное употребление алкоголя.

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Цирроз печени

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Печень — орган, который сильнее всего страдает от злоупотребления алкоголем. Дело в том, что после попадания в организм печень фильтрует спиртное и отделяет токсины, чтобы они не попадали в кровь. Со временем токсины остаются в печени и могут накапливаться на протяжении некоторого времени. Регулярное употребление алкоголя способствует тому, что печень перестает регенерировать, у нее появляются рубцовые ткани, не способные выполнять функции фильтрации.

цирроз может достигнуть той стадии, когда печень перестает работать вовсе. В таком случае без пересадки органа заболевание приводит к летальному исходу. На начальных этапах цирроз можно диагностировать по следующим симптомам: нарушение аппетита, резкая потеря веса, пониженное верхнее давление, а также пожелтение кожи на стопах и ладонях.

Панкреатит

Поджелудочная страдает гораздо сильнее, чем желудок при употреблении алкоголя. Дело в том, что в этом органе нет тех ферментов, которые способны перерабатывать алкоголь, поэтому токсины поступают в него в первоначальном виде. Для того, чтобы “заработать” острый панкреатит, достаточно выпить большую дозу спиртного один раз. Хронический же проявляется в том случае, если человек употребляет алкоголь в больших дозах на протяжении длительного времени. Панкреатит может спровоцировать отмирание тканей поджелудочной, а употребление алкоголя при панкреатите может закончится онкологией. Рак поджелудочной по симптомам выявляется очень редко, поэтому симптомы появляются уже том случае, когда метастазы переходят в другие органы. Панкреатит характеризуется такими симптомами, как: острая боль в животе, желтуха, лихорадка, тошнота и рвота, низкое артериальное давление и учащение пульса.

Психозы

Длительный прием алкоголя и последующая интоксикация может спровоцировать психическое расстройство под названием металкогольные психозы. В эту категорию заболеваний входят: белая горячка, депрессия, эпилепсия, галлюциноз и параноид. Все заболевания проявляются по-разному, но происходят из-за того, что этанол негативно воздействует на центральную нервную систему. Дело в том, что длительное и постоянное употребление спиртного в больших количествах может сказаться на состоянии головного мозга. При этом, степень психоза и его вид может зависеть от многих факторов, начиная от количества принятого алкоголя и заканчивая обстановкой, в которой человек выпивает на данный момент.