Пульмонолог сравнил вред от вейпов и сигарет

Электронные системы доставки никотина не так вредны, как обычные сигареты, считает врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. В разговоре с «Лентой.ру» Он выступил против инициативы о запрете продажи вейпов.

В России вейпы приравняли к сигаретам, но их реальный вред пока не до конца оценен, уверен врач. В этой области пока проведено слишком мало исследований.

По словам пульмонолога, существует заболевание EVALI, связанное с поражением легких в результате курения вейпов. Оно уже несколько лет регистрируется в США, тем не менее до сих пор неясно, какой именно компонент курительного устройства его вызывает.

«Естественно, нужны исследования. У нас здравоохранение не так четко это отслеживает. В США регистрируются 10-50 летальных исходов в год, но при этом их никто не запрещает. У нас был зарегистрирован случай в Морозовской клинике, 17-летний подросток, его вылечили. Не так давно было острое отравление электронными сигаретами с летальным исходом в России, больше не зарегистрировано», — отметил врач.