Что будет, если есть сало каждый день

Сало — один из тех продуктов, о которых яростно спорят специалисты и любители. «Рамблер» разобрался, что будет, если его ввести в ежедневное меню.

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Родина сала вовсе не Украина, хотя кухню этой страны сложно представить без него, а Древний Рим. Салом питались рабочие в каменоломнях, чтобы быстро восполнить потраченную силу.

Долгое время диетологи объявили салу бойкот, но современные исследования доказывают, что нет необходимости отказываться от любимого лакомства.

Во-первых, сало — источник полиненасыщенной арахидоновой кислоты, которая нормализует холестериновый обмен и очищает сосуды. К тому же именно она позволяет иммунитету достойно бороться с бактериями и вирусами. Также арахидоновая кислота незаменима для стабильной работы сердечной мышцы.

Во-вторых, сало обеспечивает нас ценным селеном, причем в легко усваиваемом виде. Дополнить эффект поможет чеснок, еще один источник селена. Этот микроэлемент напрямую связан с долголетием.

В-третьих, сало гарантирует быстрое насыщение, так что употребляя его ежедневно, можно отказаться от быстрых углеводов. Для здорового человека достаточно 20 г сала в день. Но если есть проблемы с лишним весом или человек ведет малоподвижный образ жизни, то хватит и 10 г в сутки. Важное условие: лучше всего есть сало утром. Такой завтрак зарядит энергией и силой на весь день.

В-четвертых, сало просто необходимо для того, чтобы пережить зимний сезон. Употребление даже одного кусочка сала хорошо согревает, ведь организм тратит очень много энергии, чтобы переварить этот продукт.