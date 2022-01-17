Что будет, если есть сало каждый день

Сало — один из тех продуктов, о которых яростно спорят специалисты и любители. «Рамблер» разобрался, что будет, если его ввести в ежедневное меню.
Родина сала вовсе не Украина, хотя кухню этой страны сложно представить без него, а Древний Рим. Салом питались рабочие в каменоломнях, чтобы быстро восполнить потраченную силу.
Долгое время диетологи объявили салу бойкот, но современные исследования доказывают, что нет необходимости отказываться от любимого лакомства.
Во-первых, сало — источник полиненасыщенной арахидоновой кислоты, которая нормализует холестериновый обмен и очищает сосуды. К тому же именно она позволяет иммунитету достойно бороться с бактериями и вирусами. Также арахидоновая кислота незаменима для стабильной работы сердечной мышцы.
Во-вторых, сало обеспечивает нас ценным селеном, причем в легко усваиваемом виде. Дополнить эффект поможет чеснок, еще один источник селена. Этот микроэлемент напрямую связан с долголетием.
В-третьих, сало гарантирует быстрое насыщение, так что употребляя его ежедневно, можно отказаться от быстрых углеводов. Для здорового человека достаточно 20 г сала в день. Но если есть проблемы с лишним весом или человек ведет малоподвижный образ жизни, то хватит и 10 г в сутки. Важное условие: лучше всего есть сало утром. Такой завтрак зарядит энергией и силой на весь день.
В-четвертых, сало просто необходимо для того, чтобы пережить зимний сезон. Употребление даже одного кусочка сала хорошо согревает, ведь организм тратит очень много энергии, чтобы переварить этот продукт.
Кроме того, сало полезно для защиты легких от инфекций и вообще для профилактики простудных заболеваний, так как благотворно влияет на кислородный обмен.