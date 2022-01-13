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1 час назад

Российский врач раскрыла способ пережить 20-градусный перепад температур

При резком перепаде температур и пониженном атмосферном давлении не стоит перегружать себя работой. Такой способ пережить резкие температурные перепады раскрыла россиянам в беседе с «Газетой.ru» врач-терапевт Людмила Лапа.

Как пережить 20-градусный перепад температур
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, любые эксцессы плохо сказываются на давлении. Страдающие хроническими заболеваниями сосудов и те, кто на данный момент болеет, могут хуже перенести резкий перепад погоды.

«В любом случае нужно одеваться по погоде. Это основное требование, которое всегда есть»,

— порекомендовала Лапа.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщал, что в конце рабочей недели на севере и в центре европейской части России ожидаются потепление на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил о крещенских морозах и циклонах после старого Нового года. В четверг, 13 января, от утренних минус 15-20 градусов к полуночи температура поднимется до нуля. Вдобавок будет идти снег, а давление при этом упадет с 750 до 720 миллиметров ртутного столба за 36 часов. С пятницы, 14 января, до воскресенья, 16 января, будет достаточно мягкая погода со слабым снегом, однако это можно назвать прелюдией к похолоданию, добавил Шувалов.

ЗОЖ,Александр Шувалов,Газета.Ru,
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