Как пережить 20-градусный перепад температур

При резком перепаде температур и пониженном атмосферном давлении не стоит перегружать себя работой. Такой способ пережить резкие температурные перепады раскрыла россиянам в беседе с «Газетой.ru» врач-терапевт Людмила Лапа.

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По ее словам, любые эксцессы плохо сказываются на давлении. Страдающие хроническими заболеваниями сосудов и те, кто на данный момент болеет, могут хуже перенести резкий перепад погоды.

«В любом случае нужно одеваться по погоде. Это основное требование, которое всегда есть»,

— порекомендовала Лапа.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщал, что в конце рабочей недели на севере и в центре европейской части России ожидаются потепление на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 миллиметров ртутного столба.