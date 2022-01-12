Назван способ победить бессонницу

Доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков заявил, что регулярные проблемы со сном могут нанести серьезный вред сердцу и мозгу человека. Он рассказал, как справиться с этими трудностями, в интервью РИА Новости.

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Хомяков предупредил, что длительное лишение сна является« чрезвычайно опасным состоянием». Он объяснил, что патологическое нарушение биоритмов на протяжении длительного времени грозит сердечно-сосудистыми, цереброваскулярными заболеваниями, а также заболеваниями эндокринной, нервной и репродуктивной системы.

Медик назвал способ победить бессонницу: для этого следует выходить на прогулку на свежий воздух за один час до сна, спать в полной темноте в помещении, где температура воздуха не превышает 20 градусов. Кроме того, не стоит смотреть на ночь телевизор и пользоваться гаджетами. За несколько часов до сна Хомяков посоветовал включить в комнате свет теплых оттенков.

Эксперт напомнил, что для борьбы с бессонницей также используются препараты с мелатонином. Его эффективность «не вполне доказана в клинических исследованиях», однако он применяется для устранения джет-лага и восстановления цикла сна-бодрствования при его сбое.

«Препараты мелатонина безопасны, терапевтическое окно, или диапазон дозировок препарата, достаточно широк. Мелатонин будет полезен пожилым пациентам, у которых снижена продукция эндогенного мелатонина эпифизом»,