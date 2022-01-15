Как спасти печень после праздников

После десяти праздничных дней нашему организму приходится непросто. Алкоголь, переедание, сбитый режим — все это отражается на здоровье. Спросили у эксперта телеканала «Доктор», врача-терапевта Александра Лаврищева, чем опасен такой образ жизни, какие симптомы указывают на серьезные проблемы с печенью и как восстановиться после продолжительных праздников.
По словам медика, алкоголь и жирная пища влияют не только на печень, но и на другие органы пищеварения, например, на поджелудочную железу:
"С одной стороны, все это может сказаться на обострении заболеваний печени. У человека может воспалиться желчный пузырь, поджелудочная железа. В случае с желчным пузырем это называется холециститом, а в случае с поджелудочной железой — панкреатитом.
С другой стороны, неразумное употребление спиртного в крайнем случае может привести к алкогольному гепатиту, если пациент совмещает алкоголь с лекарствами в больших дозах, либо к алкогольному панкреатиту. Это серьезная болезнь поджелудочной железы, при которой не только нарушается пищеварение, но и возникает критическая, нестерпимая боль в животе. Может даже нарушиться обмен глюкозы, возникнуть диабетоподобное состояние, так как поджелудочная железа регулирует обмен глюкозы в организме".
Среди основных симптомов, сигнализирующих о проблемах с печенью, — боль в правом боку и правом подреберье. Особенно важно обратить внимание, если они возникают после приема пищи, как правило, жирной, или алкогольных напитков.
"Второй момент — жидкий стул. Если у человека после алкоголя, жареной или жирной еды возникает жидкий стул, это говорит о том, что его пищеварение не справляется с жирами или алкоголем. Третье — желтуха, но она возникает при запущенных болезнях печени. Также среди симптомов можно выделить горечь, тяжесть в животе. Это тоже говорит о том, что с пищеварением что-то не так, и стоит обратиться к доктору", — объяснил врач-терапевт.
Александр Лаврищев также отметил, что печень — орган, который активно самовосстанавливается:
"В большинстве случаев достаточно просто перестать есть нездоровую пищу и самое главное — перестать употреблять алкоголь. Большинство проблем проходят сами при диете и отсутствии спиртного".
Медик призвал не пытаться лечить печень самостоятельно, а при необходимости обратиться к врачу. По его словам, по телевизору постоянно рекламируют препараты для "чистки" печени, однако на данный момент не доказана эффективность ни одного подобного лекарства:
"Вся эта индустрия основана на том, что печень восстанавливается сама. Но на сегодняшний день лекарств с доказанной эффективностью для "чистки" печени нет в природе. Есть некоторые препараты, которые обладают полезными свойствами, но только при определенный состояниях. Понятие заболевания печени чрезвычайно широкое. Здесь не все зависит от лекарств".
Врач порекомендовал отказаться от животных и тяжелых растительных жиров, острой, жирной и жареной пищи в пользу отварной, запеченной или пропаренной еды. Также печень раздражает яичный желток и чеснок, который является желчегонным средством.