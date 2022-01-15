Как спасти печень после праздников

"Второй момент — жидкий стул. Если у человека после алкоголя, жареной или жирной еды возникает жидкий стул, это говорит о том, что его пищеварение не справляется с жирами или алкоголем. Третье — желтуха, но она возникает при запущенных болезнях печени. Также среди симптомов можно выделить горечь, тяжесть в животе. Это тоже говорит о том, что с пищеварением что-то не так, и стоит обратиться к доктору", — объяснил врач-терапевт.