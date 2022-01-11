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1 час назад

Эксперт рассказала, как на самом деле нужно пить витамины

Диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина в интервью радио Sputnik рассказала, как правильно принимать витамины.

Эксперт рассказала, как на самом деле надо пить витамины
Фото: РамблерРамблер

Моновитамины — то есть препараты, которые содержат лишь один витамин — можно принимать только по назначению врача. Средства имеют противопоказания, а ошибки в дозировке приведут к нежелательным последствиям.

«Доктор назначит анализ крови, который покажет, действительно ли вам нужны те или иные витамины. Неправильные дозировки могут привести к избытку вещества в организме и навредить ему. Например, привести к таким побочным явлениям, как аллергия, тошнота или расстройства желудочно-кишечного тракта», — уточнила Матыскина.

Кроме того, многие витамины не сочетаются друг с другом. Обывателю запомнить весь свод сочетающихся и несочетающихся средств нереально.

Однако мультивитаминные комплексы принимать без рекомендаций врача можно. Они специально разработаны с учетом совместимости всех элементов, в них нет лечебных дозировок.

«Если вы хотите в зимний период скорректировать свое здоровье с точки зрения авитаминоза, то можно использовать поливитаминные комплексы, которые специально разработаны с учетом совместимости того или иного витамина и их дозировки. В мультивитаминных комплексах нет лечебных дозировок, поэтому пить их без рекомендаций врача не опасно», — добавила эксперт.

Что касается времени приема, пить витамины можно и утром, и вечером. Запивать обязательно водой.

«Никакого сока, кофе, чая и особенно алкоголя. Если под рукой нет воды, то можно витамины вообще не запивать. Что касается времени приема, например, витаминов D и С, то здесь каких-то жестких установок нет: можно и утром, и вечером, и до еды, и после. Но пить кофе лучше не ранее, чем через 30-60 минут после витаминов», — заключила Матыскина.

Недавно диетологи рассказали о замедляющих старение продуктах.

ЗОЖ,ИА Sputnik,
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