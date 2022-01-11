Эксперт рассказала, как на самом деле надо пить витамины

Диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина в интервью радио Sputnik рассказала, как правильно принимать витамины.
Моновитамины — то есть препараты, которые содержат лишь один витамин — можно принимать только по назначению врача. Средства имеют противопоказания, а ошибки в дозировке приведут к нежелательным последствиям.
«Доктор назначит анализ крови, который покажет, действительно ли вам нужны те или иные витамины. Неправильные дозировки могут привести к избытку вещества в организме и навредить ему. Например, привести к таким побочным явлениям, как аллергия, тошнота или расстройства желудочно-кишечного тракта», — уточнила Матыскина.
Кроме того, многие витамины не сочетаются друг с другом. Обывателю запомнить весь свод сочетающихся и несочетающихся средств нереально.
Однако мультивитаминные комплексы принимать без рекомендаций врача можно. Они специально разработаны с учетом совместимости всех элементов, в них нет лечебных дозировок.
«Если вы хотите в зимний период скорректировать свое здоровье с точки зрения авитаминоза, то можно использовать поливитаминные комплексы, которые специально разработаны с учетом совместимости того или иного витамина и их дозировки. В мультивитаминных комплексах нет лечебных дозировок, поэтому пить их без рекомендаций врача не опасно», — добавила эксперт.
Что касается времени приема, пить витамины можно и утром, и вечером. Запивать обязательно водой.
«Никакого сока, кофе, чая и особенно алкоголя. Если под рукой нет воды, то можно витамины вообще не запивать. Что касается времени приема, например, витаминов D и С, то здесь каких-то жестких установок нет: можно и утром, и вечером, и до еды, и после. Но пить кофе лучше не ранее, чем через 30-60 минут после витаминов», — заключила Матыскина.
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