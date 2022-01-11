Эксперт рассказала, как на самом деле надо пить витамины

«Никакого сока, кофе, чая и особенно алкоголя. Если под рукой нет воды, то можно витамины вообще не запивать. Что касается времени приема, например, витаминов D и С, то здесь каких-то жестких установок нет: можно и утром, и вечером, и до еды, и после. Но пить кофе лучше не ранее, чем через 30-60 минут после витаминов», — заключила Матыскина.