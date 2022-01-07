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2 часа назад

Можно ли на самом деле есть "всухомятку"

С самого детства мы слышим от родных о том, что есть "всухомятку" вредно. Но что же такое "сухомятка" и вредно ли это на самом деле — читайте об этом в материале "Рамблера".

Можно ли на самом деле есть "всухомятку"
Фото: РамблерРамблер

Официального медицинского термина "сухомятка" не существует. Таким словом называют еду с минимальным содержанием жидкости или прием пищи, который вы не запиваете какими-либо напитками.

Так, любая еда, которая попадает в желудок, должна быть тщательно смочена. Иногда слюны бывает достаточно, чтобы переварить пищу, но это происходит далеко не всегда. И если забывать запивать еду не только во время трапезы, но и после нее, то это может привести к изжоге, язве, гастриту, тошноте, запорам и плохому усвоению питательных веществ. Кроме всего прочего, еда без необходимого количества жидкости плохо усваивается и плохо выводится, что только способствует набору лишнего веса.

Стоит отметить, что овощи, йогурты, супы и другая богатая водой пища не представляет угрозы. Что касается другой еды, то ее необходимо запивать. Допустимо после каждого укуса запивать небольшим глотком. Но обязательно, после того как еда пережевана и проглочена, она должна быть обработана слюной.

Из напитков больше всего подойдет минеральная вода без газов, чаи, фруктовые и овощные соки. А за полчаса до приема пищи специалисты рекомендуют выпить стакан какой-либо жидкости.

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