Как быстро вывести алкоголь из организма

Порой торжества и праздники заканчиваются не совсем так, как хотелось бы. И за веселый вечер, когда было выпито достаточно большое количество алкоголя, обязательно наутро наступает расплата. Утро становится вовсе не добрым, а если при этом на день запланированы какие-то важные дела, самым актуальным становится вопрос: как привести себя в чувство и быстро вывести алкоголь из организма. Советы — в материале “Рамблера”.

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Стоит сразу оговориться, что в несколько раз сократить срок выхода алкоголя из крови невозможно. Но есть способы снизить его негативное влияние на здоровье и почувствовать себя лучше.

Интересно:

В среднем, кровь избавляется от спирта через 8-12 часов. Но чтобы полностью очистить организм от токсинов (продукты полураспада этанола накапливаются и в моче, и в спинномозговой жидкости) потребуется не менее 14 дней.

Срочная и быстрая очистка организма от алкоголя возможна лишь при помощи капельницы. Такое вмешательство — стресс для организма, за который к тому же придется выложить весьма крупную сумму.

Способны помочь в выведении алкоголя из организма лекарственные препараты, которые абсорбируют вредные вещества и микробы, но после такой “экспресс-очистки” придется восстанавливать микрофлору кишечника.