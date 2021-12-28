Дневной сон: нужно ли взрослым спать днем

Учеными уже давно доказано, что дневной сон крайне полезен. Он улучшает память, работу мозга, повышает эффективность и уменьшает стресс. Однако, зная положительные стороны, далеко не все осознают его важность. "Рамблер" расскажет, кому нужно спать днем и сколько.

Кому нужен дневной сон

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В первую очередь, дневным сном ни в коем случае нельзя пренебрегать тем, кто долгое время находится за рулем автомобиля, поскольку это может быть опасно как для вас, так и для окружающих. Если вы замечаете, что начинаете засыпать, то необходимо скорее сделать остановку и выделить время на отдых, а не покупать в магазине очередной кофе или энергетик.

На деле, дневной сон может быть полезным каждому, кто хочет повысить свою работоспособность, стать бодрее и уменьшить стресс. Но что делать тем, кто днем находится в офисе? Все довольно просто. Часть своего обеденного перерыва проведите с закрытыми глазами в комнате отдыха или собственном кабинете, если у вас такой есть. При этом заранее попросите, чтобы в течение ближайшего получаса вас никто не беспокоил. Но не забудьте установить будильник на время пробуждение.

Сколько спать

Некоторое время назад в NASA изучили феномен короткого сна и его влияние на астронавтов. Так, пилоты, которые спали в кабине в течение 26 минут, показали повышение бдительности до 54% и повышение производительности на 34% по сравнению с теми, кто не спал. Ученым удалось определить, что для обретения бодрости больше всего подойдет именно короткий дневной сон, а именно не более 30 минут. Дело в том, что иначе организм может войти в глубокие фазы сна, а это, в свою очередь, в дальнейшем значительно затруднит пробуждение.

Однако вовсе необязательно погружаться в свои сновидения, достаточно отдохнуть в тишине с закрытыми глазами в течение тех же 30 минут. Таком метод также даст клеткам мозга, мышцам и органам перерыв, снизив стресс, улучшив настроение и не только.