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8 часов назад

5 привычек, которые позволят сохранить хорошее зрение

В современном мире сохранить хорошее зрение довольно сложно, однако это вполне возможно. И если возрастные изменения не побороть, то нагрузку на глаза точно можно снизить. "Рамблер" расскажет о нескольких привычках, которые вам в этом помогут.

5 привычек, которые позволят сохранить хорошее зрение
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Гимнастика для глаз

Ваши глаза нуждаются в тренировке, как и все тело. Короткие упражнения разомнут глазные мышцы. Поморгайте часто, затем закройте глаза и попытайтесь их расслабить на несколько секунд. После этого посмотрите в окно, переведите несколько раз взгляд с ближнего предмета на дальний, а в конце повращайте глазными яблоками.

Питание

Добавьте в свой рацион продукты, богатые витамином А и антиоксидантами: морковь, шпинат брокколи, яйца, молоко, сыр и многие другие. Так, витамин А защищает сетчатку и улучшают цветовое и ночное зрение, а антиоксиданты снижают вероятность возникновения макулярной дегенерации и замедляют развитие катаракты.

Поход к офтальмологу

Свой организм нужно регулярно проверять, в том числе не стоит пренебрегать походом к офтальмологу. Специалист, осмотрев ваши глаза, может выявить проблемы на ранней стадии и дать рекомендации для того, чтобы как можно дольше сохранять зрение.

Отдых

Не забывайте давать глазам отдохнуть, особенно если вы много времени проводите за экраном компьютера, телефона или телевизора. Для этого чаще переводите свой взгляд за его пределы, ходите на прогулки и отдыхайте.

Уход за линзами

Если вы носите контактные линзы, то их безопасное хранение и обращение с ними также важны. Так, стоит избегать их длительного ношения, использования раствора повторно. Также необходимо регулярно стерилизовать контейнер для линз, и хранить его и раствор в чистом месте. Следуйте всем инструкциям на упаковке.

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