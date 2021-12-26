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29 минут назад

Почему вы постоянно устаете

Множество людей поднимаются по утрам с постели уставшими и замученными, даже если спали 9-10 часов. Постоянная слабость мешает не только работе, но и всем остальным аспектам жизни. Именно поэтому так важно с ней бороться. "Рамблер" расскажет о причинах, которые могут провоцировать это состояние.

Почему вы постоянно устаете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Неправильное питание

Рафинированные углеводы — быстрый источник энергии. Они содержатся в таких продуктах, как хлопья для завтрака, печенье, паста или пицца, и вызывают резкий скачок сахара в крови Однако, он быстро падает, за счет чего появляется усталость. Поэтому нежно избегать таких продуктов и отдавать предпочтение тем, что богаты клетчаткой.

Отсутсвие физической активности

В 2008 году было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что для повышения уровни энергии необходима регулярная физическая активность. Оказалось, что молодые люди, которые делали трижды в неделю всего 20 минут упражнений низкой интенсивности продемонстрировали более высокие показатели уровня энергии.

Несоблюдение водного баланса

Если не восполнять воду, которую тело теряет в результате биохимических реакций, начнется обезвоживание. Это может привести к снижению уровня энергии и затруднению концентрации внимания. Исследование показало, что мужчины, которые пили воду во время занятия на беговой дорожке, чувствовали себя энергичнее, чем те, кто этого не делал.

Недостаток витаминов

Упадок сил может быть провоцирован недостатком таких витаминов и элементов, как железо, витамин D или витамин B12. Их количество можно восполнить при употреблении определенных продуктов. Например, железо содержится в шпинате и красном мясе, B12 есть в молоке, яйцах и лососе и говядине, а витамин D — в грибах, жирной рыбе и морепродуктах.

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