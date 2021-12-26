Почему вы постоянно устаете

Множество людей поднимаются по утрам с постели уставшими и замученными, даже если спали 9-10 часов. Постоянная слабость мешает не только работе, но и всем остальным аспектам жизни. Именно поэтому так важно с ней бороться. "Рамблер" расскажет о причинах, которые могут провоцировать это состояние.

Неправильное питание

Рафинированные углеводы — быстрый источник энергии. Они содержатся в таких продуктах, как хлопья для завтрака, печенье, паста или пицца, и вызывают резкий скачок сахара в крови Однако, он быстро падает, за счет чего появляется усталость. Поэтому нежно избегать таких продуктов и отдавать предпочтение тем, что богаты клетчаткой.

Отсутсвие физической активности

В 2008 году было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что для повышения уровни энергии необходима регулярная физическая активность. Оказалось, что молодые люди, которые делали трижды в неделю всего 20 минут упражнений низкой интенсивности продемонстрировали более высокие показатели уровня энергии.

Несоблюдение водного баланса

Если не восполнять воду, которую тело теряет в результате биохимических реакций, начнется обезвоживание. Это может привести к снижению уровня энергии и затруднению концентрации внимания. Исследование показало, что мужчины, которые пили воду во время занятия на беговой дорожке, чувствовали себя энергичнее, чем те, кто этого не делал.

Недостаток витаминов