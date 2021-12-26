Россиян предупредили о болезни из-за новогодних застолий

"Нужно соблюдать умеренность, в преддверии нового года это может выглядеть несколько забавным, но всё-таки позаботиться о себе, о своём будущем. Очень часто обращаются люди именно после праздников. Во время праздников они гуляют, отдыхают, не всегда понимают, что происходит или терпят. Потом, к сожалению, обращаются, и не всегда можно быстро их поставить на ноги, иногда требуется достаточно долгое лечение. Как правило, мы в стационаре ожидаем после праздников через несколько недель наплыв пациентов именно с циррозом после алкогольных возлияний. Так бывает часто, особенно в последние несколько лет".