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1 час назад

Россиян предупредили о болезни из-за новогодних застолий

Из-за новогодних застолий увеличивается риск развития цирроза печени. Об этом рассказала врач гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Россиян предупредили о болезни из-за новогодних застолий
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалиста, цирроз печени можно заметить по особым симптомам:

"Если появляются такие симптомы, как боли, рвота, иногда она бывает неукротимой или выраженная диарея, или наоборот отсутствие стула, повышается температура, изменяется как-то кожный покров, или глаза желтеют — обычно родственники видят это, то нужно обращаться за медицинской помощью. Это основные клинические проявления заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе и печени...".

Она отметила, что после новогодних праздников растет число пациентов с этой болезнью. Если не принять меры, процесс восстановления печени может быть слишком сложным:

"Нужно соблюдать умеренность, в преддверии нового года это может выглядеть несколько забавным, но всё-таки позаботиться о себе, о своём будущем. Очень часто обращаются люди именно после праздников. Во время праздников они гуляют, отдыхают, не всегда понимают, что происходит или терпят. Потом, к сожалению, обращаются, и не всегда можно быстро их поставить на ноги, иногда требуется достаточно долгое лечение. Как правило, мы в стационаре ожидаем после праздников через несколько недель наплыв пациентов именно с циррозом после алкогольных возлияний. Так бывает часто, особенно в последние несколько лет".

Гастроэнтеролог также отметила, что спиртное нельзя сочетать с жирной и острой пищей.

Ранее "Рамблер" рассказывал о вредных для печени продуктов.

ЗОЖ,Радиостанция "Говорит Москва",
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