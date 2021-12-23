Существует ли на самом деле метеозависимость

Многие люди страдают из-за перемены погоды. Кому-то тяжело из-за резкого изменения температуры, а у других организм функционирует в зависимости от атмосферного давления. Однако существует мнение, которое гласит, что на самом деле метеозависимости не существует, просто в зимний и осенний период человеку в северных широтах не хватает определенных витаминов. "Рамблер" решил разобраться и спросил мнение у врача-кардиолог и терапевта Кучиной Анны Юрьевны.

Это не миф, конечно, перепады температуры влияют на наше состояние. Степень влияния зависит от адаптационных возможностей организма, обычно молодые люди переносят перепады давления и температуры лучше, чем пожилые люди, потому что механизмы адаптации организма срабатывают пока хорошо, с возрастом с этим возникают проблемы.

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Давайте начнём с зимы, так как сейчас на дворе зима. Зимой при низких температурах сосуды сужаются, у людей с нарушением адаптационных механизмов это приводит к повышению давления.

Ещё в кардиологии есть такой термин как холодовая стенокардия. На врачебном языке – это вазоспастическая стенокардия. Здесь причина недостатка кровоснабжения сердца не только атеросклеротические бляшки в сосудах, но и спазмы сердечных артерий, которые возникают рефлекторно на холодный, морозный воздух. Она бывает, как сама по себе, так и в сочетании с атеросклерозом. Поэтому часто у людей при выходе на мороз возникает приступ болей в сердце. Иногда спазм такой силы, что это заканчивается инфарктом. Таким людям подбирают препараты, которые расширяют сосуды сердца и рекомендуют принимать либо постоянно, либо перед выходом на улицу.

Теперь поговорим о жаре. Летом при высоких температурах у людей повышается потоотделение, что приводит к обезвоживанию организма, если не восполнять потери влаги потреблением жидкости...Соответственно это может привести к сгущению крови и образованию тромбов, что в свою очередь может привести даже к смерти.