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7 часов назад

Врач назвал снижающий риск развития деменции продукт

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал продукт, который снижает риски развития деменции. Выпуск доступен на YouTube.

Врач назвал снижающий риск развития деменции продукт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист заявил, что употребление такой рыбы, как скумбрия, поможет избежать деменции. По его словам, этот продукт богат витамином B12, дефицит которого в организме увеличивает риск развития болезни почти на 40 процентов. Агапкин уточнил, что скумбрия является одним из основных источников витамина B12 — в горбуше, к примеру, этого витамина содержится почти в четыре раза меньше.

Его коллега врач-диетолог Михаил Гинзбург в свою очередь отметил, что в скумбрии есть большое количество жирных кислот.

«Омега-3 жирные кислоты — это профилактика атеросклероза, прежде всего, это улучшение свойств клеточных мембран», — рассказал специалист.

Ранее Агапкин рассказал об опасности постоянного чувства голода. По его словам, такое нарушение пищевого поведения может сигнализировать о недостатке определенных витаминов или микроэлементов в организме. Также, как отметил врач, постоянное чувство голода может говорить о скрытой депрессии.

ЗОЖ,Михаил Гинзбург,Сергей Агапкин,
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