Врач назвал снижающий риск развития деменции продукт

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал продукт, который снижает риски развития деменции. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист заявил, что употребление такой рыбы, как скумбрия, поможет избежать деменции. По его словам, этот продукт богат витамином B12, дефицит которого в организме увеличивает риск развития болезни почти на 40 процентов. Агапкин уточнил, что скумбрия является одним из основных источников витамина B12 — в горбуше, к примеру, этого витамина содержится почти в четыре раза меньше.

Его коллега врач-диетолог Михаил Гинзбург в свою очередь отметил, что в скумбрии есть большое количество жирных кислот.

«Омега-3 жирные кислоты — это профилактика атеросклероза, прежде всего, это улучшение свойств клеточных мембран», — рассказал специалист.