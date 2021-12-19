Что будет, если каждый день есть острый перец

Около четверти всего человечества регулярно употребляют перцы чили в свои блюдах, другие же выбирают не менее острые виды. Но что же будет с организмом, если есть этот продукт каждый день — в материале "Рамблера".

На самом деле, ученые уже несколько раз доказали эффективность острого перца в борьбе с рядом недугов. В начале XIX века ученые пытались выяснить, почему же перец жжется. Они знали, что причина этого сосредоточена в желтых маслянистых капельках, выделяющихся из стенок перца в местах прикрепления семян. И в 1846 году британский химик Джей-Си Треш сумел выделить наиболее чистую форму этого неизвестного вещества, который позже назвал капсаицином.

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Уже в XX веке фармацевты довольно много вкладывались в исследования свойств подобных алкалоидов, чтобы сделать лекарства на их основе: крем для массажа ноющих мышц, разогревающая мазь и многое другое.

Так, уже давно известно, что капсаицин активизирует метаболизм, и благодаря этому гораздо проще избавляться от лишних килограммов. В Южной Корее даже был проведен эксперимент: женщинам с ожирением два раза в неделю в течение восьми недель делали инъекции в живот капсаицина. И по итогу исследования у них объем талии и отношение ее к бедрам сильно снизилось. Однако все это — лишь гипотеза, которой еще предстоит найти адекватное применение на практике.

Также группа ученых из Университета Торонто доказала, что прием капсаицина перед облучением делает клетки злокачественной опухоли более чувствительными к радиации (речь шла о раке простаты). Таким образом их было проще разрушить. Считается, что это вещество способно стать дополнением к другим методам лечения, однако с этим согласны далеко не все ученые.

Помимо всего прочего, острый перец имеет в своем составе микроэлементы и антиоксиданты, которые воздействуют на систему кровоснабжения, расширяя сосуды и нормализируя работу сердца.

Что же касается частого употребления острого перца, то следует это делать исключительно здоровым людям, если организм к нему адаптирован. Благодаря этому можно укрепить иммунитет.