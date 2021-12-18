Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
2 часа назад

Раскрыт простой способ укрепить иммунитет в сезон простуды

Эфирные масла укрепляют организм и способны помочь в борьбе с простудой в зимний сезон, заявила ароматерапевт Галина Колосова, передает «Звезда».

Раскрыт простой способ укрепить иммунитет в сезон простуды
Фото: Pixabay.comPixabay.com

Подойдут чайное дерево, эвкалипт, мята, любые хвойные масла: пихта, кипарис, ель. Эфирные масла лимона и апельсина хороши для укрепления иммунитета. Как уточнила эксперт, при мокром кашле можно растирать грудную клетку маслом фенхеля, а при сухом — маслом гвоздики или корицы.

Специалист посоветовала использовать диффузор или разводить в любом жирном (базовом) масле выбранное эфирное.

«В таком виде наносим на тело, грудную клетку, стопы, позвоночник. Без разведения масла жгучие, особенно, которые специи», — раскрыла простой способ она.

Колосова рекомендует использовать диффузор вместо аромоламп, так как во втором случае масло подвергается воздействию высоких температур и начинает гореть.

Ранее немецкие врачи назвали злоупотребление назальными спреями самым неправильным действием при лечении простуды. Они посоветовали не использовать назальные средства больше недели, так как слизистые оболочки «привыкают» к стандартной дозировке, что может привести к хроническому насморку.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители