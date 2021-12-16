Зачем нужно сидеть на корточках

Оказывается, опускаться на корточки гораздо полезнее, чем сидение на стуле или диване. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

В России, на так называемых "кортах", мы привыкли видеть гопников в спортивных костюмах с тремя полосками. Однако поза сидения на корточках с полностью согнутыми ногами и опорой ягодицами на пятки считается полезной как для суставов, так и для организма в целом.

В суставах есть синовиальная жидкость. Она, в свою очередь, как смазка, которая питает хрящи. И для того, чтобы эта жидкость вырабатывалась, нужно движение и сжатие. Так, если вы хотите сохранять подвижность суставов и их гибкость как можно дольше, необходимо чаще сгибать колени, например, садиться на корточки.

Также были проведены проведены исследования, которые подтвердили, что положение на корточках оказывает положительное влияние на перистальтику кишечника.

Еще один положительный момент здоровой опорно-двигательной системы — влияние на продолжительность жизни. Врачи Бразилии и США после наблюдения за пациентами в возрасте от 51 года до 80 лет выяснили, что у тех, кто с легкостью встает с пола, вероятная продолжительность жизни на три года больше, чем у тех, кто не может подняться без опоры.