Не ходить в туалет и не включать телефон - эти и другие правила того, что нельзя делать, если вы проснулись посреди ночи, в материале “Рамблера”.

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Эти пункты могут показаться довольно неожиданными, учитывая, что при пробуждении большинство людей машинально смотрят на часы и отсчитывают, сколько им осталось спать. Однако делать этого ни в коем случае нельзя, если вы еще хотите заснуть.

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Смотреть на часы

Человек, который просыпается посреди ночи, сразу смотрит на часы, чтобы понять, можно ли ему еще поспать несколько часов, или же будильник прозвенит уже через полчаса. Делать это категорически не рекомендуется. Во-первых, большинство смотрит на часы на смартфоне, а от телефона в глаза вам бросится яркий свет, который может “отпугнуть” сон. Дело в том, что свет снижает выработку мелатонина - гормона сна. На обычные часы смотреть также нельзя. Мозг начинает проявлять слишком бурную активность при подсчете того, сколько вам осталось спать. Если времени совсем немного, то человек начинает слишком сильно нервничать из-за того, что не успеет выспаться. Появляется учащенное сердцебиение, которое тоже может помешать уснуть.

Включать телевизор или телефон

Телевизор и смартфон являются источниками яркого света, которые могут помешать сну. Они мешают выработке гормона мелатонина, поэтому лучше не включать свет в комнате и источники яркого света, если вы проснулись посреди ночи. Ученые выяснили, что внезапный яркий свет после пробуждения активизирует мозговые процессы. То же самое происходит, если вы включаете телефон или телевизор. Ваш мозг загружается и начинает бодрствовать, а уже после этих манипуляций невозможно заснуть.

Эксперты говорят, что если вы не можете заснуть из-за мыслей, а фоновый звук телевизора отвлекает вас, то лучше включить приглушенный свет и записать то, что вас волнует, на бумаге. А потом опять ложитесь спать и попробуйте уснуть.

Ходить в туалет

Лучше всего вообще не вставать с кровати, если вы проснулись посреди ночи. Не ходите в туалет или на кухню попить воды, если в этом нет необходимости. Дело в том, что когда человек встает из состояния покоя, то у него резко учащается сердцебиение. Вставать с кровати нужно постепенно, чтобы организм не получал сильную нагрузку. Если вы резко встанете, то у вас начнет чаще биться сердце, а врачи говорят, что в таком случае потом, когда вы ляжете в кровать, заснуть обратно уже не сможете.

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