Почему ставить несколько будильников опасно для здоровья

Привычка устанавливать несколько будильников может навредить здоровью. Об этом сообщает китайское издание WeChat.

Часто для того чтобы точно не проспать, люди заводят несколько будильников один за другим. Утром же они тянут до сигнала последнего из них и встают уже без сил. На самом деле подобный подход может привести к проблемам со здоровьем. К примеру, появится постоянная сонливость, а засыпать станет сложнее, да и качество сна ухудшится. Среди других последствий - бессонница, апноэ во время сна, нарушения циркадного ритма.

Гарвардские ученые обнаружили, что при таком многократном пробуждении в организме вырабатывается гормон аденозин. Это приводит к ещё большей сонливости, а результатом может стать возникновение хронической усталости.

Поэтому специалисты не советуют ставить несколько будильников один за другим. Прерывистый сон увеличит ощущение сонливости, а ещё при засыпании после звонка будильника увеличивается риск проспать: организм, вероятнее всего, в этом случае погрузится в фазу глубокого сна.

Чтобы просыпаться было легче, нужно ставить будильник дальше от кровати (чтобы для его выключения нужно было встать), а также сразу же открывать шторы.