Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
4 часа назад

Онищенко назвал способ пережить мороз

В морозные дни от холода может защитить ношение медицинской маски. Такой способ пережить низкие температуры назвал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко в интервью KP.RU.

Онищенко назвал способ пережить мороз
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Маска, наряду с тем, что предотвращает микробное, вирусное загрязнение, будет способствовать теплым дыханием, согреву — и носа, и щек», — сказал Онищенко.

По его словам, в морозную погоду все вредные вещества растворяются в воздухе. Также при такой температуре исчезают микробы гриппа и коронавируса, отметил бывший санитарный врач.

Онищенко осудил россиян, которые ходят с голыми щиколотками. Он назвал голеностопный сустав уязвимым местом, где может образоваться воспаление.

Ранее Онищенко заявил, что нельзя отказываться от участия в новогодних мероприятиях из-за COVID-19, в том числе из-за нового штамма коронавируса омикрон. Он считает, что лучше всего встретить Новый год в кругу родственников.

ЗОЖ,Геннадий Онищенко,РАН,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители