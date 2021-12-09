Что будет с телом, если есть чернослив каждый день

Как влияет чернослив на состояние почек, сердца, костей и других систем организма, читайте в материале "Рамблера".

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Высушенные плоды сливы разных сортов буквально состоят из витаминов и микроэлементов. Причем их концентрация в черносливе гораздо выше, нежели в свежих плодах. Поэтому специалисты рекомендуют употряблять именно его в лечебных целях.

При запоре

О послабляющих свойствах чернослива знают многие. У людей, страдающих запорами, эти плоды в большом почете. Достаточно перед каждым приемом пищи съедать 3 штуки чернослива и проблем с очищением кишечника не будет.

Для сердца

Чернослив богат калием полифенолами и другими микроэлементами, которые помогают укрепить сердечную мышцу, придают прочность стенкам сосудов и регулируют частоту сердцебиения. Включив в свой рацион чернослив на постоянной основе, можно значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

При остеопорозе

Кальций, фосфор, калий и магний в составе сушеных слив положительно влияют на состояние костей. Кроме того, волосы и ногти тоже будут в полном порядке.

Для почек

Кроме помимо послабляющих свойств чернослив обладает мочегонным действием. Регулярное его употребление способствует выведению из организма токсинов и шлаков, улучшает работу почек.

Для зубов

В черносливе содержатся вещества, помогающие защищать зубы от кариеса и укреплять их эмаль.

При ангине

Обладающие противовоспалительными и противомикробными свойствами соединения в черносливе отлично помогают при лечении ангины и других заболеваний с воспалением ротовой полости. Можно просто съедать несколько плодов в день или приготовить из чернослива отвар и полоскать им горло и рот.

При усталости, стрессе и т.п.