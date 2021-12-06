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1 час назад

5 способов предотвратить образование камней в почках

Согласно статистике, самое распространенное заболевание мочевыводящей системы — это камни в почках. Основная причина их образования — неправильный pH мочи. Что с этим делать, можно ли предотвратить образование камней в почках, существуют ли безопасные методы лечения, читайте в материале “Рамблера”.

5 способов предотвратить образование камней в почках
Фото: DepositphotosDepositphotos

Есть несколько методов для возможного лечения и предотвращения образования камней в почках.

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Вода

Употребление достаточного количества жидкости — самое простое и весьма эффективное средство для предотвращения образования камней. Минералы и кислотные соли не могут расщепляться при обезвоживании, что и ведет к образованию камней. Следите за цветом мочи: темный оттенок является сигналом о том, что пора пересмотреть свой водный рацион и пить больше жидкости.

Питание

Самый распространенный вид камней в почках — состоящие из кристаллов Оксалата кальция. Их в основном синтезирует печень, но некоторую часть мы получаем и из еды. Для предотвращения и попытки избавления от такого вида камней следует постараться снизить количество оксалатов в организме. В первую очередь необходимо отказаться от пива, орехов, шпината, свеклы, клубники, шоколада, петрушки, поскольку они очень богаты оксалатами. Кроме того следует отказаться от сахара, который нарушает обмен веществ в организме, и белой соли, увеличивающей оседание оксалатов в моче.

Отказ от алкоголя и кофе

Эти продукты специалисты рекомендуют исключить из рациона, поскольку они сильно обезвоживают организм. Как недостаточное количество жидкости влияет на образование камней в почках, уже упоминалось выше.

Прием витаминов

Для профилактики образования камней в почках и мягкому методу воздействия на уже имеющиеся часто рекомендуют принимать витамины. Так, например, витамины группы В препятствуют накоплению оксалатов и кальция в моче, витамин Е регулирует уровень оксалатов, а магний координирует использование организмом кальция.

Народные рецепты

Добавление в рацион клюквы и алоэ вера, по мнению поклонников народной медицины, также влияет на процесс образования камней в почках (вернее, приостановку этого процесса). Клюквенный экстракт, например, нормализует уровень кальция в организме и уменьшает возможность развития инфекций мочевыводящих путей, а алоэ вера способствует уменьшению кристаллизации минералов.

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