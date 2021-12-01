Почему вы спите неправильно

Хороший сон положительно сказывается на здоровье. Он повышает продуктивность, нейтрализует негатив и не только. Однако далеко не все умеют спать правильно. "Рамблер" расскажет, как делать так, чтобы высыпаться и при этом не навредить здоровью.

Многие привыкли засыпать на животе, даже доказано, что таким образом легче всего заснуть. Однако спать в такой позе вредно для поясницы и шеи из-за того, что при повороте головы в сторону пережимается шейная артерия и, как следствие, головной мозг не дополучает кровь. Наиболее физиологическим положением для сна считается на боку в позе эмбриона. Что касается сна на спине, то в таком положении может запасть язык, что приведет к храпу.

Также важно то время, которое вы проводите до сна. Если вы только пришли домой, то не следует сразу ложиться спать. Перед сном необходимо уделить как минимум два часа на отдых. Но при этом важно правильно распределить время и не лечь слишком поздно.

Проблема многих также заключается в том, что они занимаются теми делами, которые потом не дают уснуть, например за телефоном или телевизором. От просмотра увлекательных телепрограмм, сериалов и разбора электронной почты стоит воздержаться незадолго до времени отхода ко сну.