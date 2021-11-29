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3 часа назад

Продукты, которые спасут поджелудочную железу

От бесперебойной работы этого органа зависит вся пищеварительная система организма. Кроме того, поджелудочная железа производит гормоны, которые регулируют углеводный, жировой и белковый обмен. «Рамблер» разобрался, какая еда улучшит ее состояние.

Продукты, которые спасут поджелудочную железу
Фото: PixabayPixabay

Разумеется, профилактика всегда проще, чем лечение, которое может быть пожизненным. Поэтому в первую очередь стоит свести к минимуму употребление жирной пищи, спиртных и сладких газированных напитков, выпечки. Также не стоит увлекаться необработанными овощами и фруктами, сладким и фастфудом. Все эти продукты в принципе отрицательно влияют на общее состояние поджелудочной железы.

Что же стоит включить в свой рацион на постоянной основе?

Гречка

Измельченная в блендере гречневая каша без масла, соли и сахара без вреда для здоровья возместит недостаток углеводов, количество которых рекомендуют сократить при любых проблемах с поджелудочной железой. Кроме того, гречка снижает воспалительные процессы в клетках поджелудочной железы.

Черника

Эти ягоды хорошо стимулируют работу поджелудочной железы, нейтрализуют воспаление, положительно влияют на секрецию желчи. Однако употреблять чернику нужно только обработанной, перетертой и без сахара. Отличным вариантом станет и чай из листьев черники.

Брокколи

Эта капуста, лучше всего приготовленная на пару, поможет защитить ткани и секреторные клетки поджелудочной железы от отрицательного воздействия желудочного сока, и минимизирует воспалительные процессы.

Также в свое меню стоит включить морковный и свекольный сок. Что касается белковой пищи, то нужно в первую очередь помнить о том, что нежирное мясо или рыбу нужно обязательно отваривать или готовить на пару.

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