Вредные привычки, чреватые серьезными заболеваниями

Кутаться в длинные шубы в городе давно не актуально. Автолюбители почти не носят шапки, а увидеть молодого человека с голыми щиколотками в пальто нараспашку — привычная картина зимой. Подобные модные привычки грозят переохлаждением, которое становится средой для развития ряда нешуточных болезней.

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Привычка ходить без шапки

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В одном из материалов мы уже рассказывали, что на морозе, если голова непокрыта, человек теряет треть тепла. Переохлаждение может обернуться как минимум неприятными ощущениями. Эта та самая ноющая головная боль. А еще страдают уши. Последние не защищены жировой клетчаткой (только хрящ и кожа) и потому легко могут подвергнуться обморожению. Немало людей рассказывают, что именно привычка ходить зимой без головного убора обернулась отитом, гайморитом, ларингитом, которые стали хроническими. Переохлаждение автоматически снижает защитные силы организма. Головных уборов сегодня множество — на любую голову найдется симпатичный вариант! Так что не экономьте на этом аксессуаре и не успокаивайте себя тем, что передвигаетесь на машине и потому шапка вам не нужна. Простудиться с непокрытой головой легче простого.

А вот что касается менингита, который якобы приобретают любители ходить без шапки, то здесь прямой связи точно нет. Менингит — это воспаление оболочки головного мозга, развивающееся в результате бактериальной, вирусной или грибковой инфекции. То есть одного переохлаждения, чтобы его заработать, точно недостаточно, вернее, дело вообще не в этом. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Лучшая среда для ее передачи — теплое тесное помещение. Вот почему терапевты так часто рекомендуют проветривать свое жилище.

Любители голых щиколоток в опасности

Терапевты рекомендуют создавать в жилище минимальное охлаждение, чтобы тренировать холодовые рецепторы. Оптимальная температура для сна — 18-22 градуса. Смысл рекомендации в том, что если в вашей квартире слишком тепло, то даже минимальная минусовая температура на улице будет вызывать у вас стресс и желание утеплиться. Умываться прохладной водой и принимать контрастный душ тоже пойдут на пользу. Что касается привычки одеваться на улицу, вам должно быть комфортно так, чтобы позволить себе физическую активность. Если одеться слишком тепло, то велик риск вспотеть и получить переохлаждение.

Любителям ходить с голыми щиколотками стоит опасаться обморожения. Да-да. Получить его легче, чем кажется, так как эти открытые участки тела имеют сниженную чувствительность (в отличие от пальцев на руках и ногах, например) и первую степень обморожения можно не почувствовать — ее зафиксирует врач.

Привычка пить холодные напитки

Зимой большинство людей начинают пить меньше воды. Естественная потребность в ней уменьшается, так как мы меньше потеем и нет необходимости в таком количестве восполнять потерянную влагу. При этом все равно важно не забывать про питьевой режим. В ход может идти зеленый чай, не слишком сладкие морсы. Если любите минеральную воду, то выбирайте столовую. Лечебные варианты нужно пить по рекомендации врача.

Распространенная история, когда зимой, выпив из холодильника напиток, мы с удивлением обнаруживаем вскоре боль в горле. Оказывается, температура имеет значение. Сильно охлажденные напитки — мощный фактор переохлаждения слизистых оболочек верхних дыхательных путей. На этом фоне к ним куда легче присоединяется вирусная инфекция. Что делать? С одной стороны, выпив что-то холодное, запейте горячим. Правда, в этом месте с нами не согласятся стоматологи, ведь от перепада температуры страдает зубная эмаль... Поэтому лучше не бросаться из крайности в крайность.